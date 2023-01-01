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Amazing Sticky Hex

Amazing Sticky Hex

poki.com

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Amazing Sticky Hex — это игра-головоломка, которая привносит новый взгляд в жанр сопоставления. Это шестиугольная головоломка, требующая найти один правильный ход, чтобы решить всю головоломку. Вам нужно перетащить один из разноцветных драгоценных камней на ключевую плитку так, чтобы она охватывала как можно больше плиток. Иногда трудно определить, какая плитка правильная, поэтому не стесняйтесь использовать подсказки и бонусы, когда вы застряли. С помощью подсказки можно выделить плитку, которую нужно заполнить соответствующим цветом. Чем меньше ходов вы сделаете, чтобы пройти уровень, тем больше звезд вы заработаете. Переиграйте уровни, чтобы получить все 3 звезды, если с первого раза у вас не получилось. Сможете ли вы пройти все уровни в Amazing Sticky Hex всего за несколько ходов? Не забудьте поделиться им с друзьями, чтобы вы могли сравнить свои результаты! Перетащите один из драгоценных камней на плитку так, чтобы она охватывала как можно больше плиток. Вы выиграете, если сможете заполнить каждую плитку без пропусков. Удивительный липкий шестиугольник создан Amazing Hedgehog. Играйте в другие казуальные игры Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect и Amazing Dominoes. Вы можете играть в Amazing Sticky Hex бесплатно на Poki. В Amazing Sticky Hex можно играть на вашем Poki. компьютер и мобильные устройства, такие как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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