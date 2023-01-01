Разрушайте волшебные плитки в игре Cute Puzzle Witch! В этой игре-головоломке вам предстоит разбивать плитки со шляпами ведьм, бантиками и звездами. Вы можете взорвать бомбы, чтобы очистить большую территорию. Ударьте по снежинке, чтобы замедлить время и сделать больше ходов!

Веб-сайт: poki.com

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