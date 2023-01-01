Solitaired
solitaired.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Solitaired в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: solitaired.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Solitaired, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Amazing Spider Solitaire
poki.com
Poki Klondike Solitaire
poki.com
Spider Solitaire
poki.com
Mahjong Cards
poki.com
Trickster Cards
trickstercards.com
Amazing Solitaire
poki.com
Solitaire Golf
poki.com
Solitaire Klondike 2.0
poki.com
Onet Paradise
poki.com
DMM GAMES
games.dmm.com
Crush: Interactive Stories
now.gg
99 Balls
poki.com