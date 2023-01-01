WebCatalog
Solitaired

Solitaired

solitaired.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Solitaired в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

С пасьянсом: Сыграйте в более чем 500 версий игры: включая «Клондайк, ход 1 и ход 3», пасьянс «Паук», «Свободная ячейка», «Пирамида» и «Гольф». Отменить ходы – Сделали неправильный ход? Мы позволяем вам легко отменить. Отслеживайте свои ходы и время. Если вы любите играть, вам захочется отслеживать, сколько ходов нужно, чтобы выиграть игру, и сколько времени это занимает. Испытайте себя, чтобы побить свои рекорды по времени и количеству ходов. Практика приводит к совершенству! Создайте бесплатную учетную запись. Если хотите, вы можете зарегистрировать учетную запись, чтобы сохранить игру и продолжить с того места, где вы остановились, на любом устройстве. Мы даже будем отслеживать все игры, в которые вы играли, включая время до завершения и общее количество ходов. Вы увидите, как со временем вам станет лучше. Никакой рекламы. Мы знаем, что реклама может отвлекать во время игры и замедлять процесс. На нашем сайте нет рекламы. Игра дня. Каждый день играйте в новую выигрышную игру. Наслаждайтесь чистым дизайном и анимацией. Мы сделали наши игральные карты классическими и понятными, чтобы их было легко читать. Наша анимация не оставит вас равнодушным. Вы также можете настроить дизайн и игральные карты.

Веб-сайт: solitaired.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Solitaired, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Amazing Spider Solitaire

Amazing Spider Solitaire

poki.com

Poki Klondike Solitaire

Poki Klondike Solitaire

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Mahjong Cards

Mahjong Cards

poki.com

Trickster Cards

Trickster Cards

trickstercards.com

Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

poki.com

Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

Solitaire Klondike 2.0

Solitaire Klondike 2.0

poki.com

Onet Paradise

Onet Paradise

poki.com

DMM GAMES

DMM GAMES

games.dmm.com

Crush: Interactive Stories

Crush: Interactive Stories

now.gg

99 Balls

99 Balls

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности