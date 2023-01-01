Poki Klondike Solitaire

Сложите карты от туза до короля в пасьянсе Poki Klondike! Эта карточная игра позволяет вам соревноваться на четырех уровнях сложности. Ваш результат зависит от того, насколько быстро вы делаете каждый ход. Не перебирайте колоду слишком много раз!

Веб-сайт: poki.com

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