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Poki Klondike Solitaire

Poki Klondike Solitaire

poki.com

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Сложите карты от туза до короля в пасьянсе Poki Klondike! Эта карточная игра позволяет вам соревноваться на четырех уровнях сложности. Ваш результат зависит от того, насколько быстро вы делаете каждый ход. Не перебирайте колоду слишком много раз!

Веб-сайт: poki.com

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