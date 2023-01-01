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Tingly Solitaire

Tingly Solitaire

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Сыграйте в пасьянс «Косынка»! Вы можете складывать карты в порядке убывания и чередования мастей. Цель состоит в том, чтобы собрать все костюмы в правом верхнем углу. За каждый правильный ход вы будете зарабатывать очки. Таймер тикает!

Веб-сайт: poki.com

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