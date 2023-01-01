Poki Spider Solitaire

Соберите колоду, чтобы выиграть в пасьянсе Poki Spider! Вы можете играть в эту одиночную карточную игру с одной, двумя или четырьмя мастями. Цель состоит в том, чтобы расположить карты каждой масти. Когда вы правильно расставите стопку от короля до туза, она попадет в стопку победы!

Веб-сайт: poki.com

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