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Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

poki.com

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Удивительный пасьянс — это игра на мышление, в которой вы складываете все данные карты в колоду в порядке возрастания или убывания. Тренируйте свой мозг, играя в пасьянсы, для победы в которых требуются навыки, стратегия и терпение. В дополнение к пасьянсу вы можете пользоваться такими функциями, как перетасовка карт, подсчет ходов и проверка общей статистики, чтобы увидеть свои игровые привычки и достижения. Есть три уровня сложности, а также три режима игры, чтобы вы могли найти идеальный для вас темп: одна масть, две масти и четыре масти. Не забудьте воспользоваться подсказками и бонусами отмены/повтора! Не забудьте поделиться «Удивительным пасьянсом» с друзьями! Используйте палец или левую кнопку мыши, чтобы выбрать плитку. Для ввода числа вы можете использовать цифровые клавиши или игровую панель. Вы должны найти правильные цифры для каждого пробела. Каждая строка, столбец и раздел должны содержать по одной каждой отдельной цифре. Если вы застряли, воспользуйтесь подсказкой! Удивительный пасьянс создан Amazing Hedgehog. Играйте в другие их игры на Poki: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect и Amazing Dominoes. Вы можете играть в Amazing Solitaire бесплатно на Poki. В удивительный пасьянс можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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