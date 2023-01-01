Poki Pyramid Solitaire

Удалите пары карт, чтобы очистить всю колоду! В пасьянсе «Поки Пирамида» каждая пара карт должна иметь значение 13. Вы можете брать отдельных королей в любое время. После того, как вы пройдете всю стопку розыгрышей, раунд завершится!

Веб-сайт: poki.com

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