Tingly Pyramid Solitaire

Создавайте комбинации из двух карт, чтобы очистить пирамиду! В этом пасьянсе вам необходимо составить пары карт, сумма которых равна 13. Вы можете играть с 2, 3 или 4 стопками. Тузы младшие, а короли приносят 13 очков в пасьянсе «Пирамида Тингли»!

Веб-сайт: poki.com

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