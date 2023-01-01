Tingly Pyramid Solitaire
poki.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tingly Pyramid Solitaire в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: poki.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tingly Pyramid Solitaire, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Poki Pyramid Solitaire
poki.com
Magic Solitaire
poki.com
Pyramid Solitaire - Card Games
now.gg
Tingly Solitaire
poki.com
Solitaire
poki.com
Refuge Solitaire
poki.com
Tripeaks Solitaire
poki.com
1010 Color Match
poki.com
Poki Spider Solitaire
poki.com
Spider Solitaire
poki.com
Klondike Solitaire
poki.com
Amazing Spider Solitaire
poki.com