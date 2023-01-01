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Mahjong Cards

Mahjong Cards

poki.com

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Mahjong Cards — настольная игра, созданная Indiesoft. Mahjong Card предлагает уникальный опыт игры в маджонг, предлагая колоду карт вместо традиционных плиток для маджонга. Ваша цель — соединить две одинаковые игральные карты и попытаться собрать всю колоду карт. Обратите внимание на то, что удалять можно только те свободные плитки, которые не закрыты другими плитками или у которых хотя бы одна сторона свободна. Если вы застряли, вы можете использовать опцию перемешивания внизу страницы игры. Идите вперед и проверьте карты маджонга: плитки карточек колоды теперь в моде! Сопоставьте две одинаковые карты маджонга, последовательно нажимая или нажимая на них. Карты маджонга созданы Indiesoft. Они создали удивительного Puffy Cat. Вы можете играть в нее бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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