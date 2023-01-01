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King of Mahjong

King of Mahjong

poki.com

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King of Mahjong — это игра-головоломка, которая выводит классический маджонг на совершенно новый уровень. Ваша цель — соединить две одинаковые плитки тремя или меньшим количеством прямых линий. На этот раз вас ждет обновленное приключение в маджонге с множеством красивых плиток, включая бабочек, драгоценных камней, фруктов и очаровательных животных! Но это еще не все: в этой игре есть несколько сложных режимов, позволяющих проверить ваши навыки решения головоломок. Разблокируйте режим марафона для бесконечной игры, соревнуйтесь с другими в режиме PVP или наслаждайтесь чем-то новым каждый день в режиме календаря! Чтобы набрать больше очков, попробуйте сопоставлять плитки, расположенные дальше друг от друга, чтобы заработать больше звезд. Удачи в игре King of Mahjong!

Веб-сайт: poki.com

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