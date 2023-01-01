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Math Mahjong Relax

Math Mahjong Relax

poki.com

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Math Mahjong Relax — это классная обучающая игра в маджонг, которая бросает вызов вашему разуму как визуально, так и математически! Постарайтесь пройти все 36 уровней, сопоставив правильные плитки и дав правильный ответ на математические вопросы. Играйте в Math Mahjong Relax онлайн на Poki бесплатно!

Веб-сайт: poki.com

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