Math Mahjong Relax — это классная обучающая игра в маджонг, которая бросает вызов вашему разуму как визуально, так и математически! Постарайтесь пройти все 36 уровней, сопоставив правильные плитки и дав правильный ответ на математические вопросы. Играйте в Math Mahjong Relax онлайн на Poki бесплатно!

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