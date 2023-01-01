Duck Pond Mahjong

Удалите совпадающие плитки, чтобы выиграть в маджонге «Утиный пруд»! В этой настольной игре представлено бесконечное количество комбинаций плиток в 24 основных формациях. Ваша цель — найти пары цифр, символов и изображений на свободных плитках. Ищите уток, цветы, желуди и яйца!

Веб-сайт: poki.com

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