Играйте в ежедневные испытания маджонга с великолепной графикой и расслабляющими звуками. Microsoft Mahjong — это классическая игра по подбору плиток, дополненная ежедневными испытаниями, новым внешним видом и более 40 головоломками!

Веб-сайт: zone.msn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microsoft Mahjong, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.