Mahjoctopus — это игра-головоломка, сочетающая в себе веселые части маджонга и классических карточных игр, таких как пасьянс. В этой великолепной головоломке на подводную тематику вы будете сортировать плитки по возрастанию или убыванию. Проверьте число на плитке внизу экрана и выбирайте новую карту из стопки, пока не встретите число, которое идет до или после нее. Нажатие на правильную плитку переместит ее в нижнюю часть игровой панели. Получите больше карт из колоды, если у вас нет числа, которое можно составить в пару. Если вы застряли, не стесняйтесь использовать усиление отмены или получить плитку. Не забывайте нажимать на загадочных морских существ, которые время от времени появляются, чтобы получить сюрпризы! Проверьте число на плитке в нижней части экрана и выбирайте новую карту из стопки, пока не встретите число. это идет до или после него. Вы можете нажать на плитку, чтобы переместить ее в нужное место. Маджоктопус создан Адгардом. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng и Merge to Million. Вы можете играть в Mahjoctopus бесплатно на Poki. В Mahjoctopus можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

