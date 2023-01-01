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Duck Life

Duck Life

poki.com

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Duck Life — это приключенческая онлайн-игра, в которой вы тренируете утку участвовать в гонках в трех дисциплинах: беге, полете и плавании. Вы практикуете каждую из дисциплин индивидуально, чтобы повысить уровень своей утки. Цель — заработать достаточно призовых денег, чтобы восстановить ферму, снесенную торнадо. Монеты можно заработать, тренируя или гоняя других уток. Убедитесь, что у вашей утки есть силы для гонок, купив и покормив ее семенами в магазине. Призовые деньги также можно использовать для покупки необычных шляп или новых цветов для вашей утки. Изначально созданная во Flash, игра Duck Life была преобразована в Unity WebGL, поэтому игра остается доступной в настольной сети. Duck Life создана компанией Wix Games, базирующейся в Великобритании. . Они также являются создателями Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 и Duck Life: Battle.

Веб-сайт: poki.com

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