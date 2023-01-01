Ant Art Tycoon — это игра в режиме ожидания, созданная Wix Games. Вы — менеджер колонии муравьев-художников, и ваша задача — решить, по какой цене должна продаваться каждая картина. Зарабатывайте деньги, корректируя цену на каждое из ваших произведений искусства муравьев, чтобы максимизировать свои доходы от потенциальных покупателей. Следите за тем, чтобы не завышать цену на работы, иначе люди не будут их покупать! Но не продавайте их дешевле, потому что вам понадобятся деньги. На заработанные деньги вы сможете купить лучших муравьев, больше цветов, холсты большего размера, бонусы к скорости и множество других сюрпризов. Приготовьтесь стать самым богатым галеристом в городе! Купить — левая кнопка мыши (или коснитесь пальцем) Ant Art Tycoon был создан Wix Games. Они также являются создателями серии Duck Life, в которую входят Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), Ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia и Let's Roll.

Веб-сайт: poki.com

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