Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure — это приключенческая игра, в которой вы создадите собственную утку и отправитесь в путешествие эпических масштабов. Исследуйте огромную карту с магазинами, тренировочными додзё и оживленной атмосферой. Познакомьтесь с другими утками, с которыми вы сможете подружиться, участвовать в гонках или сражаться. В игре 80 обучающих игр и 8 навыков, которые нужно улучшить, чтобы стать величайшим искателем приключений на утках. А у величайшего искателя приключений, когда-либо существовавшего, должно быть много добычи, верно? В игре имеется более 75 видов оружия, костюмов и аксессуаров, которые сделают вашу утку уникальной. Приходите и станьте частью этого захватывающего приключения! Движение — WASD, клавиши со стрелками или LMBInteract — пробел или LMBDuck Life Adventure создано Wix Games. Играйте в другие их игры Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life: Battle, Ducklife-space, Ant Art Tycoon и Jellymoji в Poki!

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