WebCatalog
Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure (Demo)

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Duck Life Adventure (Demo) в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Duck Life Adventure — это приключенческая игра, в которой вы создадите собственную утку и отправитесь в путешествие эпических масштабов. Исследуйте огромную карту с магазинами, тренировочными додзё и оживленной атмосферой. Познакомьтесь с другими утками, с которыми вы сможете подружиться, участвовать в гонках или сражаться. В игре 80 обучающих игр и 8 навыков, которые нужно улучшить, чтобы стать величайшим искателем приключений на утках. А у величайшего искателя приключений, когда-либо существовавшего, должно быть много добычи, верно? В игре имеется более 75 видов оружия, костюмов и аксессуаров, которые сделают вашу утку уникальной. Приходите и станьте частью этого захватывающего приключения! Движение — WASD, клавиши со стрелками или LMBInteract — пробел или LMBDuck Life Adventure создано Wix Games. Играйте в другие их игры Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life: Battle, Ducklife-space, Ant Art Tycoon и Jellymoji в Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Duck Life Adventure (Demo), не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

poki.com

Duck Life

Duck Life

poki.com

Ant Art Tycoon

Ant Art Tycoon

poki.com

Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

Where's My Pizza?

Where's My Pizza?

poki.com

Jumphobia

Jumphobia

poki.com

Let's Roll

Let's Roll

poki.com

Duck Life 3

Duck Life 3

poki.com

Word vs Word

Word vs Word

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Eugene's Life

Eugene's Life

poki.com

Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности