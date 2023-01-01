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Eugene's Life

Eugene's Life

poki.com

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Eugene's Life — платформер, созданный Gametornado. Погрузитесь в красочный пластилиновый мир! Вы — глиняный персонаж, которому поручено спасти мир. Надувайтесь, прыгайте, сжимайтесь и подпрыгивайте, чтобы преодолеть опасные препятствия. Используйте свой мозг, чтобы решить простые, но сложные головоломки, чтобы добраться до последнего флага. В этой игре присутствуют разнообразные инструменты, машины, механизмы, коробки передач, пружины, рычаги и многое другое. Готовы ли вы к этому эпическому эластичному приключению? Движение — A/D или стрелки влево/вправоНадувание — W или стрелка вверхСпуск — S или стрелка вниз. Жизнь Юджина была создана Gametornado. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Short Life, Short Life 2, Short Ride, Rio Rex, Parkour Jump, Lucky Life, Death Chase, Bow Mania и Jelly Cat.

Веб-сайт: poki.com

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