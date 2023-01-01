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Jelly Cat

Jelly Cat

poki.com

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Jelly Cat — игра, в которой вам предстоит кормить кошку, рисуя правильные линии. Нарисуйте правильные фигуры, чтобы направить кошку в правильном направлении. Обязательно составляйте как можно более короткие строки, чтобы получить высший балл в три печенья. Используйте окружающую среду, чтобы создавать лучшие линии для вашей кошки. Сможете ли вы накормить свою кошку лучшими закусками и получить высший балл на каждом уровне? Jelly Cat был создан Gametornado. Они известны благодаря Rio Rex, Short Life, Short Ride, Death Chase, Bow Mania, Parkour Jump и многим другим! Во все игры можно играть здесь, на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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