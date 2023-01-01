Jelly Cat — игра, в которой вам предстоит кормить кошку, рисуя правильные линии. Нарисуйте правильные фигуры, чтобы направить кошку в правильном направлении. Обязательно составляйте как можно более короткие строки, чтобы получить высший балл в три печенья. Используйте окружающую среду, чтобы создавать лучшие линии для вашей кошки. Сможете ли вы накормить свою кошку лучшими закусками и получить высший балл на каждом уровне? Jelly Cat был создан Gametornado. Они известны благодаря Rio Rex, Short Life, Short Ride, Death Chase, Bow Mania, Parkour Jump и многим другим! Во все игры можно играть здесь, на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jelly Cat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.