Mini Train — это игра-головоломка, в которой вы перетаскиваете блоки и фигуры, разбросанные по платформе, чтобы освободить дорогу приближающемуся поезду. Эти детали являются необходимыми частями, образующими железнодорожные пути, и только вы можете помочь поезду добраться до пункта назначения. Используйте мышь или нажмите и удерживайте палец, чтобы захватить блок и переместить его куда угодно, перетаскивая его по экрану. Клавиши со стрелками могут помочь сохранить некоторый баланс ваших строительных блоков, и важно, где именно вы держите фигуру, чтобы повернуть ее на нужную величину. Когда вы перетащили детали на место, чтобы поезд мог двигаться слева направо, не повредившись, вы можете нажать кнопку воспроизведения, чтобы запустить поезд. Сможете ли вы помочь нашему поезду-герою завершить свой путь на всех тщательно продуманных уровнях Mini Train? Не забудьте поделиться впечатлениями от этой платформы с друзьями и решить эти головоломки вместе, как команда! Перетаскивайте фигуры, разбросанные по платформе, чтобы облегчить путь приближающемуся поезду. Мини-поезд создан Gametornado на основе в Чехии. Играйте в другие игры Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life и Short Ride. Другие работы студии включают Rio Rex, LA Rex, NY Rex и London Rex. Вы можете играть в Mini Train бесплатно на Poki. В Mini Train можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mini Train, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.