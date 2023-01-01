WebCatalog
Mini Train

Mini Train

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mini Train в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Mini Train — это игра-головоломка, в которой вы перетаскиваете блоки и фигуры, разбросанные по платформе, чтобы освободить дорогу приближающемуся поезду. Эти детали являются необходимыми частями, образующими железнодорожные пути, и только вы можете помочь поезду добраться до пункта назначения. Используйте мышь или нажмите и удерживайте палец, чтобы захватить блок и переместить его куда угодно, перетаскивая его по экрану. Клавиши со стрелками могут помочь сохранить некоторый баланс ваших строительных блоков, и важно, где именно вы держите фигуру, чтобы повернуть ее на нужную величину. Когда вы перетащили детали на место, чтобы поезд мог двигаться слева направо, не повредившись, вы можете нажать кнопку воспроизведения, чтобы запустить поезд. Сможете ли вы помочь нашему поезду-герою завершить свой путь на всех тщательно продуманных уровнях Mini Train? Не забудьте поделиться впечатлениями от этой платформы с друзьями и решить эти головоломки вместе, как команда! Перетаскивайте фигуры, разбросанные по платформе, чтобы облегчить путь приближающемуся поезду. Мини-поезд создан Gametornado на основе в Чехии. Играйте в другие игры Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life и Short Ride. Другие работы студии включают Rio Rex, LA Rex, NY Rex и London Rex. Вы можете играть в Mini Train бесплатно на Poki. В Mini Train можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mini Train, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lucky Life

Lucky Life

poki.com

Short Life 2

Short Life 2

poki.com

Short Life

Short Life

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

Bow Mania

Bow Mania

poki.com

Jelly Cat

Jelly Cat

poki.com

Eugene's Life

Eugene's Life

poki.com

Rio Rex

Rio Rex

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

Zen Blocks

Zen Blocks

poki.com

Poor Eddie

Poor Eddie

poki.com

Dreadhead Parkour

Dreadhead Parkour

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности