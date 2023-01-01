Short Ride — онлайн-игра, созданная игровой студией Gametornado. В этой игре вам придется уклоняться от опасностей, собирать звезды и пытаться выжить под строй разрушений. Short Ride — продолжение популярной игры Short Life. Садитесь на велосипед и помогите своему несчастному гонщику увидеть еще один день! Клавиши со стрелками влево и вправо / A, D — перемещение влево и вправо Стрелка вверх / W — ускорение Пробел — садитесь на велосипед или слезайте с него — обязательно контролируйте ориентацию велосипеда, как а также скорость. - Как и в случае с Short Life, на каждом уровне нужно собрать 3 звезды. Хватайте их за бонусы! - Пока у вашего велосипеда есть колеса, вы можете кататься на нем, даже если упадете. Short Ride создан компанией Gametornado из Чехии. Это вторая часть Short Life, Parkour Jump, Bow Mania и Lucky Life. Другие игры этого создателя — Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex и Death Chase.

Веб-сайт: poki.com

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