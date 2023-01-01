Bow Mania — игра, в которой вам нужно стрелять яблоками из головы человека. Вам нужно выстрелить как можно больше яблок, не пропустив ни одной стрелы, чтобы получить рекорд. Чем длиннее ваша серия, тем выше ваш результат, но и тем сложнее будет ваш следующий бросок. Существуют различия в высоте и расстоянии, которые вам следует учитывать. Игра была разработана Gametornado и является пятой игрой в серии Short Life, Short Ride, Lucky Life и Parkour Jump. создатель, который, помимо этой серии Short Life, также создал Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex и Death Chase.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bow Mania, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.