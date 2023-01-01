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Parkour Jump

Parkour Jump

poki.com

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Parkour Jump — это лучшая игра о паркуре, разработанная Gametornado, создателем популярной игры Short Life! В Parkour Jump вы будете прыгать с уровня на уровень, выполняя все более сложные прыжки, сальто и трюки, уклоняясь от кровавых препятствий вокруг вас. Играйте в игру Parkour Jump на Poki бесплатно в своем браузере и отлично проведите время! Поклонники паркур-игр прекрасно проведут время, выполняя задачи каждого уровня и зарабатывая деньги, которые можно потратить на улучшения, навыки и многое другое. Разблокируйте новых персонажей для прыжков в паркуре и их настройки, чтобы продемонстрировать свои уникальные навыки флип-игры!

Веб-сайт: poki.com

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