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Flip Runner

Flip Runner

poki.com

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Flip Runner — это игра о паркуре, в которой вы можете совершать паркурные забеги по крышам зданий. Переворачивайтесь сверху вниз, выполняя сальто вперед или назад, и пройдите все 39 уровней, чтобы стать лучшим бегуном-боссом паркура. Заработайте немного денег, чтобы разблокировать новых персонажей, или тренируйте своего текущего персонажа, чтобы он стал лучшим бегуном Flip Runner! В Flip Runner вы — бегун в паркуре. Вы стоите на краю здания. Сначала вам придется целиться туда, куда вы хотите прыгнуть. Когда стрелка окажется в нужном положении, щелкните. Находясь в воздухе, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы вращаться, пока ваши ноги не будут направлены к полу, а затем снова отпустите кнопку мыши. Flip Runner был создан компанией Motionvolt Games. В свое время они также создали чрезвычайно популярные модели Flip Master и Flip Diver. Недавно они также выпустили Backflipper.

Веб-сайт: poki.com

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