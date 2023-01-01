Flip Bros — забавный платформер, в котором вы уничтожаете своих врагов, бросаясь на них! Все, что вам нужно делать, это прыгать, вращаться и стрелять в себя в нужный момент. Ключ к успеху — сохранить импульс и поймать идеальный момент! Кажется просто, правда? Будьте осторожны со всеми видами препятствий, которые могут причинить вам вред или остановить вас. Давайте перевернем вместе!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flip Bros, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.