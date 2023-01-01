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JollyWorld

JollyWorld

poki.com

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JollyWorld — спортивная игра-песочница, созданная Terminarch Games. Берите свой любимый велосипед, прыгайте на один из многочисленных уровней, созданных пользователями, и погрузитесь в уникальные динамичные миры, полные опасностей и сюрпризов! Вы находитесь во власти законов физики, и вам нужно тщательно их соблюдать, если вы хотите выжить. Сохраняйте равновесие на велосипеде, катайтесь или прыгайте через препятствия, не получив травм. У вас даже будут такие инструменты, как крюк или скиппибол, которые помогут вам на этом пути. Каждый уровень отличается по площади, препятствиям и целям, поэтому JollyWorld — это сотня разных игр, собранных в одну! Не забудьте сменить аватар, изучить и проголосовать за уровни, созданные другими игроками, а также попробовать редактор, чтобы создать свой собственный уровень! Нажмите кнопку «Играть» в главном меню, затем выберите один из уровней, который появится следующим. .Поездка — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — Z. Разворот — пробел. JollyWorld был создан Terminarch Games. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker и Scary Maze.

Веб-сайт: poki.com

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