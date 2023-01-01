Sushi Party — игра-змейка в стиле Кавай. Вы находитесь на арене с другими змеями, и ваша цель — заставить их столкнуться с вами. Чем больше суши съедает змея, тем больше она вырастает. Суши-змея основана на каваи, японской культуре привлекательности. Эти змеи, возможно, одни из самых симпатичных змей, которых вы когда-либо видели! Курсор — переместить ЛКМ — ускориться Terminarch Games — это результат сотрудничества двух разработчиков из Нидерландов. Раньше они разрабатывали флеш-игры, но, поскольку эта эпоха подходит к концу, они решили перейти на HTML5-разработки, имеющие прочные связи с флэш-сферой. Они также создали JollyWorld, Scary Maze и Slime Maker.

Веб-сайт: poki.com

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