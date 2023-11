Snake vs Worms — это игра .io, в которой вы пытаетесь стать самой большой змеей на многопользовательской арене, поедая пиццу, гамбургеры, шоколад и множество других закусок и напитков. Вы начнете как маленькая скользящая змея и должны съесть все, что сможете, избегая при этом быть съеденным самим. Пожирайте все, включая остатки змей других игроков, чтобы стать самым большим! Вы умрете, если ваша голова ударится о другую змею, поэтому никогда не прикасайтесь к другой змее головой вперед — вместо этого постарайтесь заставить ее ударить вас. Для этого вы можете использовать ускорение, чтобы быстро переместиться перед другими змеями. Не забудьте посетить страницы «Магазин» или «Колесо удачи», где вы сможете разблокировать множество потрясающих скинов змей и фонов и даже создать свои собственные! Не стесняйтесь использовать опцию «Начать с большего», если вы хотите пропустить стадию новорожденности. Есть ли у вас желание достичь вершины таблицы лидеров в Snake vs Worms? Движение — перемещение курсора, WASD или клавиши со стрелками. Ускорение — щелчок левой кнопкой мыши, клавиша пробела или клавиша Shift. Snake vs Worms была создана CrioDev. Играйте в другие их игры на Poki: Javelin Fighting и Snake.is MLG Edition. Вы можете играть в Snake vs Worms бесплатно на Poki. В Snake vs Worms можно играть на своем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

