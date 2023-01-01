Mope.io — это мультиплеер. io, где вам предстоит есть, развиваться и выживать. Как и в FlyOrDie, вы выживаете, поедая еду и других животных. Чем больше вы едите, тем больше вы развиваетесь. Ты можешь превратиться из скромной мыши в могущественного дракона, если до этого тебя не съедят!

Веб-сайт: mope.io

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