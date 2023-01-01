EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io — ранее FlyOrDie — это многопользовательская игра на выживание, в которой вы начинаете с маленькой мухи, способной вырасти большой! Ищите еду, которая вам нужна, чтобы превратиться в более крупное и сильное животное. Держитесь подальше от своих естественных врагов, поскольку во всех эволюциях есть хищники, которых следует избегать, чтобы не стать чьей-то закуской. Обязательно проверяйте свои особые способности каждый раз, когда вы развиваетесь, они могут выручить вас в трудных ситуациях! Используйте мышь или клавиши со стрелками, чтобы управлять своим персонажем и есть все, что вам нужно, чтобы расти и развиваться в следующий вид. В верхней части экрана находятся изображения вещей, которые вы можете съесть, чтобы эволюционировать. EvoWorld io — ранее FlyOrDie была создана Pixel Voice.

Веб-сайт: poki.com

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