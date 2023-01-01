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EvoWorld.io

EvoWorld.io

evoworld.io

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EvoWorld.io — это многопользовательская игра на выживание, ранее известная как FlyOrDie.io. Вы начинаете с маленькой мухи и повышаете свой уровень по мере того, как съедаете больше еды. По мере вашего развития другие игроки тоже становятся частью вашего рациона. На каждом уровне появляются новые особые способности и больше еды. Выбор прост: летишь или умрешь!

Веб-сайт: evoworld.io

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