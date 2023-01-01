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Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

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Прорывайтесь сквозь соревнования, выполняйте миссии, улучшайте свои навыки и уничтожайте других игроков. Пожирайте нектар и энергию, оставленные противниками, чтобы увеличить свои размеры, навыки и способности. Пробейтесь вверх по пищевой цепочке, превратившись в настоящую Маленькую Большую Змею. Ежедневно бросайте вызов другим игрокам, чтобы стать самой большой змеей в яме. Уничтожайте своих врагов, пробираясь вокруг них и заставляя их врезаться в вас. Ешьте вкусный нектар, оставшийся после них, и собирайте ключи, артефакты и другие предметы, чтобы разблокировать уровни, миссии и союзников.

Веб-сайт: littlebigsnake.com

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