Прорывайтесь сквозь соревнования, выполняйте миссии, улучшайте свои навыки и уничтожайте других игроков. Пожирайте нектар и энергию, оставленные противниками, чтобы увеличить свои размеры, навыки и способности. Пробейтесь вверх по пищевой цепочке, превратившись в настоящую Маленькую Большую Змею. Ежедневно бросайте вызов другим игрокам, чтобы стать самой большой змеей в яме. Уничтожайте своих врагов, пробираясь вокруг них и заставляя их врезаться в вас. Ешьте вкусный нектар, оставшийся после них, и собирайте ключи, артефакты и другие предметы, чтобы разблокировать уровни, миссии и союзников.

Веб-сайт: littlebigsnake.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Little Big Snake, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.