Крутая онлайн-игра IO. Управляйте вертолетом и продолжайте стрелять до полного разрушения в эпических и напряженных битвах. Улучшайте, развивайтесь и добивайтесь победы с помощью своих особых способностей!

Веб-сайт: copter.io

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