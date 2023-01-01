Управляйте своим вертолетом и стреляйте по врагам. Стройте стены, чтобы защитить себя и завоевать как можно большую территорию. Заполняйте области, чтобы повысить уровень, улучшайте свои самолеты и здания. Используйте потрясающие суперспособности и объединяйтесь, чтобы победить своих врагов и выиграть эту крутую игру IO!

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