Territorial.io - Искусство завоеваний Играйте против ботов и других людей онлайн! Завоевывайте территории и побеждайте другие страны. Играйте с более чем 500 игроками одновременно. Найдите хорошую стратегию и станьте номером 1 в таблице лидеров.

Веб-сайт: territorial.io

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