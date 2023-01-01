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Territorial.io

Territorial.io

territorial.io

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Territorial.io - Искусство завоеваний Играйте против ботов и других людей онлайн! Завоевывайте территории и побеждайте другие страны. Играйте с более чем 500 игроками одновременно. Найдите хорошую стратегию и станьте номером 1 в таблице лидеров.

Веб-сайт: territorial.io

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