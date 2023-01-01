WebCatalog
Pente.org

Pente.org

pente.org

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pente.org в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pente.org — это место, где можно бесплатно играть в Пенте. Вы можете играть и общаться вживую с другими игроками или играть против мощного компьютерного противника, изучать стратегию, участвовать в турнирах и многое другое. Пенте — это веселая настольная игра, в которой легко научиться. Любой может разобраться и сыграть в игру за пять минут на pente.org.

Веб-сайт: pente.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pente.org, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Gomoku.com

Gomoku.com

gomoku.com

Human or Not?

Human or Not?

humanornot.ai

Territorial.io

Territorial.io

territorial.io

PlayOK

PlayOK

playok.com

Lords of Gomoku

Lords of Gomoku

poki.com

GameKnot

GameKnot

gameknot.com

Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

GENESIS

GENESIS

now.gg

Karakuri

Karakuri

poki.com

Top War: Battle Game

Top War: Battle Game

now.gg

Reversi

Reversi

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности