Засучите рукава и раскройте карты! Urban Rival — по-настоящему оригинальная бесплатная коллекционная карточная игра. Это игра, основанная на умении и стратегии, которая позволяет вам создать свою собственную банду и бросать вызов другим игрокам в быстрых и яростных боях. Игры простые, но насыщенные, и всего за несколько минут вы сможете контролировать весь Клинт-Сити, эффективно применяя свои навыки Pillz, Fury и блефа! Urban Rivals — это многопользовательская виртуальная карточная онлайн-игра. В игре представлено более 2000 персонажей различной редкости и способностей, которые можно открывать, собирать и повышать уровень, сражаясь вживую с игроками со всего мира.

Веб-сайт: urban-rivals.com

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