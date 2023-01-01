Игра «Гусь» — это версия классической настольной игры, в которой игрокам приходится бросать кости, чтобы переместить своих персонажей и достичь последней клетки раньше других. Наслаждайтесь этой старой всемирно известной игрой онлайн и играйте с семьей и друзьями (до 6 человек!) или против машины. Бросайте кости, используйте бонусные квадраты, избегайте ловушек и доберитесь до последнего квадрата раньше других! Выберите персонажа и бросайте кубики в свой ход, чтобы продвигаться по доске. Бросьте кубик: щелкните левой кнопкой мыши по значку Goose Game, созданному Codethislab.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goose Game, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.