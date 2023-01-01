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Yacht

poki.com

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Яхта — это классическая игра в кости, появившаяся в 1938 году. Эта игра является предшественницей Yahtzee и имеет много общего с латиноамериканской игрой Generala, скандинавской игрой Yatzy и английской игрой Poker Dice. В этой игре у вас есть 6 кубиков, и цель состоит в том, чтобы выбросить как можно больше особых комбинаций. Ход начинается с первого броска. После этого броска вы можете выбрать, какие кубики хотите заблокировать для своей комбинации, и можете бросить остальные кубики во второй раз. После этого броска вы можете снова заблокировать несколько кубиков, а затем сделать последний бросок. После этого броска вы можете выбрать, какую комбинацию вы получите в таблице результатов. Постарайтесь сначала выбрать более высокие комбинации. Если в конце вашего хода у вас нет хорошей комбинации, обязательно поместите ее в младшие комбинации, поскольку они приносят меньше очков. Используйте мышь или палец и следуйте инструкциям на экране. Яхта была создана Codethislab. . Они хорошо известны своими классическими играми на Poki, такими как Uno Online, Foosball и Master Checkers.

Веб-сайт: poki.com

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