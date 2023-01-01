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Rummy

Rummy

poki.com

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Рамми — классическая карточная игра в вашем браузере! Чтобы выиграть, вам нужно выложить на стол все свои карты в комбинациях раньше, чем это сделает противник. Карты должны быть в одной последовательности или ранге, чтобы составить комбинацию. Сможете ли вы составить лучшие комбинации и разыграть все свои карты раньше противника? Станьте лучшим игроком в Рамми здесь, на Poki!Rummy был создан Codethislab. Они известны более классическими играми, созданными для Интернета, такими как uno-online, Master Checkers и Foosball.

Веб-сайт: poki.com

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