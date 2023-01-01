Guess Who?

Угадай кто? это классическая веселая игра для двух игроков. Каждый игрок начинает игру с доской, на которой есть мультяшные изображения 24 человек и их имена, причем все изображения стоят вертикально. Каждый игрок выбирает карту по своему выбору из отдельной стопки карточек, содержащей одинаковые 24 изображения. Цель игры — первым определить, какую карту выбрал противник. Игроки поочередно задают различные вопросы «да» или «нет», чтобы исключить кандидатов, например: «Носит ли ваш человек очки?» Затем игрок будет исключать кандидатов (на основании ответа оппонента), переворачивая эти изображения вниз, пока не останется только одно. Хорошо продуманные вопросы позволяют игрокам исключить одну или несколько возможных карт. Вопросы могут быть такими: «Угадай, кто?» был разработан Codethislab. Они создали еще много классических настольных игр, которые теперь доступны на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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