WebCatalog
Guess Who?

Guess Who?

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Guess Who? в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Угадай кто? это классическая веселая игра для двух игроков. Каждый игрок начинает игру с доской, на которой есть мультяшные изображения 24 человек и их имена, причем все изображения стоят вертикально. Каждый игрок выбирает карту по своему выбору из отдельной стопки карточек, содержащей одинаковые 24 изображения. Цель игры — первым определить, какую карту выбрал противник. Игроки поочередно задают различные вопросы «да» или «нет», чтобы исключить кандидатов, например: «Носит ли ваш человек очки?» Затем игрок будет исключать кандидатов (на основании ответа оппонента), переворачивая эти изображения вниз, пока не останется только одно. Хорошо продуманные вопросы позволяют игрокам исключить одну или несколько возможных карт. Вопросы могут быть такими: «Угадай, кто?» был разработан Codethislab. Они создали еще много классических настольных игр, которые теперь доступны на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Guess Who?, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Battleship War

Battleship War

poki.com

Rummy

Rummy

poki.com

Foosball

Foosball

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

CardzMania

CardzMania

cardzmania.com

Striker Dummies

Striker Dummies

poki.com

Goose Game

Goose Game

poki.com

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe

poki.com

TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

Tripeaks Solitaire

Tripeaks Solitaire

poki.com

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

Ultimate Tic Tac Toe

Ultimate Tic Tac Toe

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности