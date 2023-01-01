Football Blitz

Вы следующая звезда футбольного блица? Играйте против друга или возьмите игру в свои руки и опробуйте все разнообразные и безумные режимы в этой забавной версии классической футбольной игры. Переключайтесь между полевым игроком и вратарем, чтобы победить противника. Элементы управления: Игрок 1 Клавиши со стрелками — перемещение Пробел – удар ногой/подкат М – Переключатель Игрок 2 WASD – Перемещение Вкладка – Удар/откат Т - Переключатель

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