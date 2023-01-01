WebCatalog
Football Blitz

Football Blitz

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Football Blitz в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вы следующая звезда футбольного блица? Играйте против друга или возьмите игру в свои руки и опробуйте все разнообразные и безумные режимы в этой забавной версии классической футбольной игры. Переключайтесь между полевым игроком и вратарем, чтобы победить противника. Элементы управления: Игрок 1 Клавиши со стрелками — перемещение Пробел – удар ногой/подкат М – Переключатель Игрок 2 WASD – Перемещение Вкладка – Удар/откат Т - Переключатель

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Football Blitz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Rowdy Wrestling

Rowdy Wrestling

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

8Bit Fiesta

8Bit Fiesta

poki.com

Touchdown Rush

Touchdown Rush

poki.com

Football Legends

Football Legends

poki.com

Striker Dummies

Striker Dummies

poki.com

Football Masters

Football Masters

poki.com

Crazy Kick! Fun Football game

Crazy Kick! Fun Football game

now.gg

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

Football FRVR

Football FRVR

football.frvr.com

Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности