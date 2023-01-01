SuperBattle 2 — это соревновательная игра для двух игроков, созданная YouDevice!. Эта игра предлагает коллекцию из 51 мини-игры, в которую вы можете играть самостоятельно или с другом. Есть такие игры, как футбол, гонки, бокс, теннис, понг, танковые матчи, линкоры и многое другое. Вы не поверите, как быстро летит время, когда вы играете в SuperBattle 2. Давай, покажи своим друзьям, что ты чемпион! Клавиши действия — клавиши WASD Клавиши действия — клавиши со стрелками SuperBattle 2 создан YouDevice!. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SuperBattle 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.