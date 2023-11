Moto Space Racing: 2 Player — это гоночная 3D-игра, разработанная Brain Software. Соревнуйтесь со своими соперниками на 10 захватывающих уровнях. Усовершенствуйте свою гонку стильно, покупая новые автомобили, чтобы стать самым быстрым гонщиком. Вы можете разблокировать новые уровни, заняв первое место. Идите вперед и попробуйте этот захватывающий 3D-космический гонщик! Управляйте и управляйте - клавиши со стрелкамиNitro - ShiftKick противников - X или CRespawn - KMoto Space Racing: 2 Player был создан Brain Software. На Poki есть и другие захватывающие гоночные и спортивные игры: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

