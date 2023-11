Monster Truck Torment — это гоночная 3D-игра, разработанная Brain Software. Сбалансируйте свое вождение на темных, но визуально потрясающих аренах, чтобы продемонстрировать свои навыки. В этой захватывающей игре вы насладитесь игровым процессом в аркадном стиле, а также увидите новую обновленную механику. В этой игре есть все — от настройки автомобиля до трюков, бросающих вызов физике. Запрыгивайте в свой чудовищный грузовик и покажите всем, как это делается! Вождение и баланс — WASD или клавиши со стрелками. Тормоз — пробел. Нитро — сдвиг. Monster Truck Torment был создан Brain Software. На Poki есть и другие захватывающие гоночные и спортивные игры: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

