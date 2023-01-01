Переворачивайтесь и вращайтесь в 3D Monster Truck: Skyroads! В этой дикой гоночной игре вы сможете управлять модифицированным автомобилем, багги и грузовиком-монстром по трассам на 360 градусов. Включите нитро, чтобы увеличить скорость, прежде чем перевернуться и покатиться по небу!

Веб-сайт: poki.com

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