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Just Park It 12

Just Park It 12

poki.com

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Just Park It 12 — двенадцатая часть классической серии игр о парковках. Ведите огромный грузовик по узким улицам, заполненным препятствиями и пробками. Проезжайте через пробки, не разбивая грузовик, припаркуйтесь в нужном месте и пройдите все тщательно продуманные трассы, напоминающие ситуации из реальной жизни. Сможете ли вы доказать, что вы лучший в парковке автомобилей? Как играть: Припаркуйте свой автомобиль, не потеряв при этом все свое здоровье. Тормоз — клавиша пробела. Диск — клавиши со стрелками. О создателе: Just Park It 12 создан компанией Brain Software. Посмотрите другие их игры на Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo и Just Park It 11.

Веб-сайт: poki.com

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