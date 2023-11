Extreme Off Road Cars 3: Cargo — это игра-симулятор вождения грузовика, в которой вы отвечаете за доставку различных грузов и посылок в нужные пункты назначения. Будьте осторожны, так как в этой игре ваши навыки вождения проверятся на препятствиях, пересеченной местности и опасностях окружающей среды. Если вы добьетесь успеха в своей работе, вы откроете новые области и транспортные средства. Сможете ли вы потренироваться, чтобы стать лучшим водителем грузовика в мире? Высадите груз в нужном месте. Тормоз — клавиша пробела. Привод — клавиши со стрелками. Поворот камеры — левая кнопка мыши. Экстремальные внедорожники 3: Груз создан Brain Software. Посмотрите их другую игру Just Park It 11 на Poki!

Веб-сайт: poki.com

