18 Wheeler Cargo Simulator 2 — это 3D-игра о доставке грузов, созданная Brain Software. Вы всегда хотели зарабатывать деньги, доставляя различные товары по всей стране, и улучшать свой грузовик на заработанные деньги? В этой игре вы — водитель грузовика, который отвечает за доставку и разгрузку грузов в нужный пункт назначения, не повреждая при этом коробки и грузовик. Пройдите каждый уровень и сравните свои результаты с результатами друзей. Диск — WASD или клавиши со стрелками. Тормоз — пробел. Переключение камеры — C18 Wheeler Cargo Simulator 2 создан Brain Software. Играйте в другие автомобильные игры Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

